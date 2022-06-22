Elektrik faturalarına yüzde 30 zam var mı? EPDK'dan elektrik zammı açıklaması
Temmuz ayında elektrik fiyatlarına kallavi zam geleceği söyleniyordu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, zamma ilişkin söylentilerle ilgili açıklama yaptı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Mustafa Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Elektrikte son zam, 1 Haziran'da mesken aboneleri için yüzde 15, sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 25 oranında yapılmıştı. Son zamla birlikte yılbaşından bu yapılan zamların oranı birinci kademe için yüzde 58'i, ikinci kademe için yüzde 137'yi buldu.
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