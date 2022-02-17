Elektrik faturalarına PTT'den destek! İşte detaylar...

Elektrik faturası desteği almak isteyen ve hâlihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.

Evde bakım yardımı almayan fakat kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan vatandaşlara da elektrik fatura desteği sağlanacak. Elektrik desteğinin yeni döneminde bu destekten yararlanmak isteyen ve kronik hastalığı dolayısıyla cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusunda bulunabilecek.

20 BİN AİLEYİ DAHA BU KAPSAMA ALIYORUZ

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir." açıklamalarında bulundu.

Erdoğan: "Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz." dedi.

ELEKTRİK DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlar da yararlanabiliyor.

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. ” açıklamalarında bulundu.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Evde yaşayan kişi sayısı Yardım Tutarı (TL)

1-2 kişi: 103 Lira

3 kişi: 137,33 Lira

4 kişi: 171,67 Lira

5 kişi: 206 Lira

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