Elektrik faturalarına Doğubayazıt’ta kitlesel protesto
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde çok sayıda kişi, elektriğe gelen yüksek zamları protesto ermek için sokağa çıktı. Elektrik dağıtım şirketi ARAS EDAŞ’ın önünde buluşan yurttaşlar, yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.
Yeni yıl ile birlikte elektrik faturalarına gelen zamlar, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde çok sayıda vatandaş, elektrik zamlarını protesto etmek üzere bir araya gelerek eylem yaptı.
Cuma namazının sonrası camilerden çıkan vatandaşlar Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan ARAS EDAŞ elektrik dağıtım şirketi binası önünde toplanarak yüksek faturalara tepki gösterdi, “Bu zamlar zulümdür” diyen halk, zamların geri alınmasını istedi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto yürüyüşüne katılan vatandaşlar elektrik şirketi önünde yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı. Ajanslar
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