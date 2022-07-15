Elektrik faturalarına 216 liraya kadar destek! Başvuru yapacaklar dikkat kimler nasıl yararlanıyor?

Bu imkandan faydalanan kişi sayısı 4 milyona ulaşırken sayının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki elektrik faturası desteği almak için ne yapmak gerekiyor. Öncelikle gelir şartı limitinin yükseldiğini hatırlatalım. Artık hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'ten 1'inden az olması gerekiyor. 1 Temmuz öncesinde bu tutar 1417 liraydı. Ancak asgari ücret artırılıp 5 bin 500 lira yapılınca tutar 1833 liraya çıktı.

Haber Global'de yer alan habere göre temelde hesap yapıldığında 4 kişilik bir ailenin geliri 7 bin 332 liranın altındaysa bu haktan yararlanabiliyor. Başvurmak için PTT'ye kimlik belgesiyle gitmek ve meskeninize ait elektrik faturasını ibraz etmeniz gerekiyor. Ödemeler ise PTT yoluyla yapılıyor

Kime kaç lira elektrik faturası desteği veriliyor?

Devletin elektrik faturalarına verdiği destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 108 lira ila 216 lira arasında değişiyor.

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (108 TL).

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (144 TL).

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (180 TL).

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (216 TL). Elektrik tutarında 240 kilovatsaate kadar olan ilk dilim tarife için geçerli 1,44 liralık kilovatsaat ücreti baz alındı.

216 liraya kadar elektrik faturası desteğinden kimler yararlanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde, destekten faydalanabilen kişiler şu şekilde belirtiliyor: "Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ),

Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler yararlandırılmakta."

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