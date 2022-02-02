Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?

Kademeli tarife limitinin artırılmasıyla limiti aşan abonelerde 66 kuruş ile 41.2 lira arasında indirim olacak. Elektrik zamlarına halktan gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zammı katlayan kademeli tarife limitini yükseltti.

EKONOMİ 02.02.2022, 11:23
Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?

Yeni düzenlemeyle birlikte faturalar 66 kuruş ile41 lira arasında düşecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tarife değişikliği Resmi Gazete'de yayınladı. Buna göre günlük 7 kilovatsaate (kws), aylık 210 kws'e kadar tüketilen elektrik için yüzde 50 zamlı tarife uygulanacak. Aylık 210 kws'in üzerindeki elektrik tüketimine, aşan kısım için yüzde 125 zam yansıtılacak.

BİN LİRALIK FATURA DA AYNI

Sözcü'de yer alan habere göre Ocak ayında kademe limiti günlük 5 kws, aylık 150 kws olarak belirlenmişti. Şimdi 150 kws'i aşan 60 kws'lik elektrik tüketimi için abonelerden 123.6 lira yerine 82.4 lira tahsil edilecek. Dolayısıyla, aylık 210 kws elektrik tüketen bir aile şubatta da aynı miktarda tüketim yaparsa, ocak faturasına göre 41.2 lira daha az elektrik parası ödemiş olacak. Düzenlemeye göre, kademeli tarifedeki değişiklik ocak ayında 206 lira ila 330 lira arasında değişen faturalarda 66 kuruş ila 41.2 lira arasında değişen tutarlarda indirim sağlayacak. 330 liranın üzerindeki tüm faturalara yansıyacak indirim tutarı ise 41.2 lirayı aşmayacak. Aralıkta 490 lira elektrik faturası ödeyen bir vatandaşın ocak faturası bin liraya yükseldi. Şimdi yeni düzenlemeyle aynı vatandaş aynı miktardaki elektrik tüketimi için bin lira yerine 958.8 lira fatura ödeyecek. Yani aralık ayına göre yüzde 96 zam gören vatandaşın faturası şubatta sadece yüzde 4 düşecek.
Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat arasındaki fark ne kadar olacak?

ELEKTRİKTE OCAK ZAMMI VATANDAŞA KALDI

Elektrik tüketiminde kademe limitini değiştiren düzenleme yıl başından itibaren değil 1 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya girdi. Bu nedenle ocak ayında ödenen yüksek faturaların yükü vatandaşın sırtında kalmış oldu. Üstelik ocak ayından itibaren elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 oranında zam yapıldığı için yeni düzenleme elektrik faturalarında genel bir indirim sağlamayacak. Özellikle kışın kombi, ısıtıcı gibi cihazları kullananların faturası yine kabarık gelecek.

ELEKTRİK YÜZDE 125 FATURA YÜZDE 300 ARTTI

Elektrik fiyatlarına 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 ile yüzde 125 oranlarında zam yapıldı. Ancak sert kış şartları yüzünden tüketimin aşırı artması ile halkın yanlış tarife kullanması vatandaşın ödediği faturaların yüzde 300'lere varan oranlarda artmasına yol açtı."SINIR 230 KWS OLMALI"Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, elektrik faturalarından bunalan vatandaşların hemen her gün aşırı zamlı fatura şikayetleriyle EMO'ya geldiğini söyledi.

İnceledikleri faturalarda ilan edilen zamlar dışında olağanüstü bir durumla karşılaşmadıklarını belirten Sakarya, Aralık'a göre ocakta yaşanan yüksek fatura şikayetlerinin birkaç nedenden kaynaklandığını söyledi. Sakarya, yüzde 300'lere varan fatura artış şikayetlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"Aşırı yüksek çıkan faturaların temel nedeni tabi ki yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen elektrik faturaları. Halk bir anda böylesine yüksek zamla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Bunun dışında sayaç okuma süreleri 25 ila 35 gün arasında değişiyor. 35 günlük zamlı fatura dönemi 25 günlük zamsız dönemle karşılaştırılınca ortaya yüzde 125'i çok aşan artışlar çıkıyor. Bunun dışında aşırı kış şartları nedeniyle kombi ve elektrikli ısıtıcı kullanımı aşırı arttığı için tüketim miktarı da çok arttı. Bütün bu etkenlere bir de yüklü zam binince faturalarda büyük şoklar yaşandı."Sakarya, kademelendirmedeki 150 kws sınırının 230 kws'a yükseltilmesini istediklerini, sınır düşük kaldığı için yüksek zammın etkisinin azalmadığını da söyledi.

UYGUN TARİFEYE GEÇİN

Olgun Sakarya, faturaların aşırı zamlı gelmesinde seçilmiş tarife hatalarının büyük etkisi olduğunu söyledi. Sakarya, tek zamanlı yerine çok zamanlı tarifeyi seçen abonelerin gece dışındaki tüm saatlerde kullandıkları elektriği yüzde 50 yerine yüzde 125 zamlı ödemek zorunda kaldıklarını bildirdi. Sakarya, elektriği çoğunlukla gece tüketmeyen abonelerin tek zamanlı tarifeye geçmelerini önerdi.

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