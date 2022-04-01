Elektriğe rekor zam geldi! İşte Elektriğe gelen rekor zam oranı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde nisan ayı tarifesine ilişkin duyuruda, doğal gazın yüzde 99'unun yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği aktarıldı.

"DEVLETİMİZ TARAFINDAN YÜZDE 76 ORANINDA DESTEK SAĞLANMIŞTIR"

Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin piyasalarda yaşanan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, "Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından yüzde 76 oranında destek sağlanmıştır" denildi.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Açıklamada, Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gazın Türkiye'de kullanıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 ve konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 destek verilmeye devam edilecektir." Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Elektrikte sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifesine yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı.

Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

HABER7