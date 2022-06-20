Elektriğe bir zam daha geliyor. Elimiz lamba yakmaya bile gitmeyecek
Elektriğe son gelen yüzde 25 zammın açıklandığı gün 16,37 lira olan doların 12 günde 17,32 TL’ye yükselmesi yeni zam beklentisi oluştu.
Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, doların önlenemez yükselişi elektriği de harekete geçirdi. Hükümetin elektriğe yeni bir zam daha yapması bekleniyor.
Enerji uzmanı Çağada Kırım, Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat çekerek "Tekrar bir zam yaparak farkı kapatacaklar" dedi.
Elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi Encazip.com kurucusu Çağada Kırım, son gelen yüzde 25’lik zammın duyurulduğu gün 16.37 TL olan dolar kurunun aradan geçen 12 günde yüzde 4'ten fazla değer kazanarak 17.32 TL’ye çıktığını hatırlattı.
Temmuz veya ağustos başında yeni zam beklediklerini duyuran Kırım, mesken abonelerinin şu anda elektriği yüzde 51 sübvansiyonlu şekilde ucuza kullandıklarını hatırlattı.
Kırım “Şu an maliyet 3.59 kuruş ama meskene 2.4 kuruştan veriliyor. Temmuz başında maliyet kurdan dolayı 4.79’a çıkacak. Yani mesken aboneleri maliyetten yüzde 100 daha ucuza kullanıyor olacak. Bu nedenle tekrar bir zam yaparak bu farkı kapatacaklar” dedi.
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