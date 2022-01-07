Ekonomi Konseyi “ihale” gündemiyle toplandı

Geçtiğimiz günlerde dönem başkanlığı değişikliğinin yapıldığı Van Ekonomi Konseyi, 2022 yılının ilk toplantısı konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) dönem başkanlığında gerçekleşen toplantıya Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş başkanlık etti.

Toplantıda; Van’da yapılan ihaleler, İŞ-KUR destekleri, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 7/24 hizmet vermesi, 2022 yılı STM kotası ile Genel fiyatlandırma ve enflasyon konuları görüşüldü. Toplantının sonunda konseyinde ilk gündem maddesi olan kentte yapılan ihalelerle ilgili bir açıklama yayımlandı.

İşte Van Ekonomi Konseyi’nin üyeleri adına yayınlanan o açıklama;

“Ekonomisi daha çok hizmet sektörüne bağlı ilimizde son 2 yılda yaşanan ve yaşanmaya devam eden Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle ekonomik sorunlar daha fazla hissedilmiştir. Bu süreçte sıkıntı yaşayan esnaf ve tüccarımız krediler kullanmak zorunda kalmış, borçlanmış ve çekleri yazılır duruma gelmiştir.

Pandeminin etkisini azaltması ile birlikte normalleşme süreci sonrası esnafımız nefes almaya başlamış ve toparlanma sürecine girmiştir. Salgın sürecinde tüm sektörlerde olduğu gibi gıda sektörü de risk alarak hizmet vermeye devam etmiş ve sağladığı istihdam ile kent ekonomisine katkı sağlamıştır. Ayrıca, ulusal marketlerin uygulamış olduğu fiyat tarifesinden daha uygun bir tarife ile hizmet veren yerel firmalarımız bu süreçte bir vefa örneği göstermiştir.

Bu bağlamda; 4 Ocak 2022 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından gerçekleştirilen market işletmesi ihalesi hayal kırıklığına neden olmuştur. İlimiz kamuoyu tarafından bilinen ve gündemi oldukça meşgul eden bu durum bizleri derinden üzmüştür. Şehrimiz için yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ulusal zincir marketler seviyesinde hizmet veren firmalarımızın ihaleye girmesinin engellenmesine yönelik ortaya koyulan tavır ve şartları doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz.

İhale şartnamesinde yer alan “yurt genelinde en az 10 ilde faaliyet gösterdiğine dair kanıtlayıcı belgenin olması” maddesi yerel firmalarımızın ihalede saf dışı kalmasına neden olmuş ve rekabet ortamı engellenmiştir. Van Ekonomi Konseyi olarak, şehrimizde yapılan yatırım, hizmet ve çalışmalarda yerel firmalarımızın öncelenmesini bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Buradan şu vurguyu yapmakta da fayda görüyoruz; Taziyenize ve düğününüze gelen, evinizin anahtarını teslim ettiğiniz yerel esnafınıza sahip çıkın.

Van YYÜ’nün yanı sıra ilimizdeki diğer yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının da bu gerçek ile hareket etmesini, rekabet şartlarının oluşmasını engelleyici özel şartnamelerin hazırlanmamasını ve mümkünse yerel tüccar ile esnafımızın öncelenmesini talep ediyoruz.”

Van Ekonomi Konseyi

Van Ticaret ve Sanayi Odası

Van Ticaret Borsası

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

Van Organize Sanayi Bölgesi

Van Ziraat Odası

Van İş Geliştirme Merkezi

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Van Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Van Girişimci İş Adamları Derneği

Van Sanayici ve İş Adamları Derneği

Van Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

Van Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Van Şoförler Odası

Van Perakendeciler Federasyonu

Van Gölü Havzası Turizm Derneği

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu

Van Dinamik Sanayici ve İşadamları Derneği

Van Otelciler ve Turizm Derneği