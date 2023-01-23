Ekmekten sonra sıra simitte! Bu sabah değişti

Türkiye genelinde ekmek fiyatı neredeyse 5 liraya sabitlenirken simit fiyatları ise artmaya deam ediyor. Son edinilen bilgiye göre Ankara'da simit fiyatlarına bugünden geçerli olacak şekilde yeni tarife uygulanacak. Hammaddeye gelen yüzde 200'lük zam sonrasında simit fiyatları yüzde 40'lık artışla 7 liraya yükseldi.

GİDER MALİYETİ ARTTI

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

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