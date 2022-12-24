Ekmeğe zam geldi!

İstanbul Ticaret Odası azami 19,05 TL olan ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 28,9 zam kararı aldı.

EKONOMİ 24.12.2022, 09:00
Ekmeğe zam geldi!

4 TL’ye satılan 210 gramlık ekmek, yılbaşından sonra 5 TL’ye satılabilecek.

Alınan kararla İstanbul’da ekmek fiyatı, bir yıl içinde toplam 71,4 oranında zamlanmış olacak.

Birçok fırıncı zaten 5 TL'den satıyor
Bu arada İTO tarifesine göre 210 gramlık ekmek bugün 4 TL’ye satılması gerekirken İstanbul'un büyük bölümünde zaten 5 lira fiyatla raflarda yerini alıyor.

Ekmek fiyatı nasıl belirleniyor
Ekmek üreticilerinin zam talepleriyle ilgili karar alınabilmesi için İTO Meclisi, durumu Yönetim Kurulu'na bildiriyor.

Yönetim Kurulu talebi uygun görürse talep, İl Ticaret Müdürü, İl Tarım Müdürü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerinin oluşturduğu 5’li komisyona çağrı yapılıyor.

Bu komisyonda alınan karar da İTO Meclisi'nde onaylanıyor. Alınan karar ise Ticaret Bakanlığı’na bildiriliyor.

Ticaret Bakanlığı, ekmeğe zam kararına ret yanıtı verse de ekmeğin fiyatına karar veremiyor.

ensonhaber

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