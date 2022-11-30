Ehliyet almak isteyenler dikkat! Yeni sürücü kurusu ücretleri açıklandı! İşte yeni fiyatlar...

Ehliyet almak isteyenleri ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. 2023 yılında sürücü kursu fiyatları belli oldu. Yeni zamlı fiyatlara göre İstanbul'da ehliyet fiyatları 7 bin lirayı aşıyor. İşte ehliyet haberiyle ilgili son dakika haberinin detayları...

2023 SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI BELLİ OLDU

M SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5074 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3,374 TL

A1 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5074 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3,374 TL

A2 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5900 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 300 TL, ders ücreti 4,200 TL

A SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 7048 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5,348 TL

B SINIFI OTOMOBİLLER İÇİN

Otomatik sürücü kursu fiyatı 2900 TL,

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 335 TL, ders ücreti 5,360 TL

ENGELLİ SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 6,692 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 312 TL, ders ücreti 4,992 TL

B1 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 7048 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5,348 TL

F SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5,886 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 299 TL, ders ücreti 4,186 TL

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