Ehliyet almak isteyenler dikkat! Yeni sürücü kurusu ücretleri açıklandı! İşte yeni fiyatlar...
Ehliyet ücreti ile ilgili milyonlarca vatandaş son dakika gelişmelerini merak ediyor. Ehliyet alabilmek için ödenen sürücü kurusu ücretleri belli oldu. Sürücü kursu ücretleri zamlanarak 7 bin TL’yi aştı. İşte 2023 ehliyet ücretleriyle ilgili bilgiler...
Ehliyet almak isteyenleri ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. 2023 yılında sürücü kursu fiyatları belli oldu. Yeni zamlı fiyatlara göre İstanbul'da ehliyet fiyatları 7 bin lirayı aşıyor. İşte ehliyet haberiyle ilgili son dakika haberinin detayları...
2023 SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI BELLİ OLDU
M SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5074 TL
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.
Direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3,374 TL
A1 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5074 TL
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.
Direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3,374 TL
A2 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5900 TL
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.
Direksiyon ders saat ücreti 300 TL, ders ücreti 4,200 TL
A SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 7048 TL
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.
Direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5,348 TL
B SINIFI OTOMOBİLLER İÇİN
Otomatik sürücü kursu fiyatı 2900 TL,
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.
Direksiyon ders saat ücreti 335 TL, ders ücreti 5,360 TL
ENGELLİ SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 6,692 TL
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.
Direksiyon ders saat ücreti 312 TL, ders ücreti 4,992 TL
B1 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 7048 TL
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.
Direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5,348 TL
F SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5,886 TL
Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.
Direksiyon ders saat ücreti 299 TL, ders ücreti 4,186 TL
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