Dünya Bankası: Depremin maliyeti 34,2 milyar dolar

Türkiye, 6 Şubat sabahında merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem yaşadı.

Depremler 11 ili kapsadı ve 13,5 milyon kişiye olumsuz yansıdı.

200 bine yakın bina hasarlı

Depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 200 bine yakın bina hasar aldı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve depremzelerin ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı günümüzde hasar hesaplamaları da yapılıyor.

"1,25 milyon insanın evleri hasar gördü"

Bankanın Küresel Afet Sonrası Hızlı Hasar Tahmini (GRADE) raporu, 1,25 milyon insanın evlerinin hasar görmesi ya da tamamen yıkılması nedeniyle evsiz kaldığına işaret ediyor.

"34,2 milyar dolarlık hasar"

Dünya Bankası da bu aşamada bir açıklama yayınlayarak, depremin Türkiye'de 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtığını duyurdu.

"Hasar iki ya da üç katına çıkabilir"

Dünya Bankası, ayrıca, yeniden inşa ve iyileştirme maliyetlerinin ise bu miktarın iki ya da üç katı olabileceğini açıkladı.

Humberto López: Türkiye'nin büyümesi yarım puan düşebilir

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto López, depremler nedeniyle Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasında 2023 yılında öngörülen yüzde 3,5 ila 4'lük büyümenin en az yarım puan azalacağı yönündeki tahminini de aktardı.

Anna Bjerde: Türkiye için 34,2 milyar dolarlık hasar 2021'deki ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Türkiye için 34,2 milyar dolarlık ilk hızlı hasar tespitinin 2021'deki ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 4'üne denk geldiğini, ancak bunun ekonominin büyümesi üzerindeki dolaylı veya ikincil etkileri ya da bir hafta önceki en son depremi içermediğini aktardı.

Ensonhaber