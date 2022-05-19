Düğün sezonu başladı, Beyaz eşya fiyatları fırladı! Evlenecek çiftler ikinci ele yöneldi

Düğün sezonu yaklaşırken artan beyaz eşya fiyatları nedeniyle yeni evlenecek çiftlerin ilgisi ikinci el ürünlere kaydı.

EKONOMİ 19.05.2022, 12:31
Düğün sezonu başladı, Beyaz eşya fiyatları fırladı! Evlenecek çiftler ikinci ele yöneldi

Son dönemde yaşanan fiyat artışlarından en çok etkilenen sektörlerden biri de beyaz eşya sektörü oldu. Bu durum özellikle yeni evlenecek çiftleri kara kara düşündürüyor.

Çiftler ikinci ele yöneldi

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla beyaz eşya fiyatlarını yüksek bulan çiftler ise ikinci el ürünlere yönelmeye başladı. Esnaf, fiyatlarının yüksek olmasından dolayı talebin azaldığını söyledi.

Evlenecek çiftlerin temiz kullanılmış ikinci el beyaz eşyalara ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, önümüzdeki dönemde hareketliliğin artabileceğini söyledi. Evlenecek çiftlerin en düşük 20-25 bin liradan beyaz eşya alışverişi yapabildiği belirtildi.

"Çiftler bir şey almadan geri dönüyor"

Esnaf Serhat Karabulut, düğün sezonunu beklediklerini söyleyerek, "Geçmiş dönemlerde olan müşteri akınını daha göremedik. Fiyatlar yüksek olduğu için talep çok fazla yok, az bir talep var. Evlenecek çiftler geliyor ama genelde bir şey almadan geri dönüyorlar. Bazı müşterilerin ikinci el ürünleri tercih ettikleri de oluyor. Çiftler geldiği zaman fiyat araştırması yapıyorlar, müşteriler fiyatların yüksek olduğundan dolayı yakınıyor. Bu yüzden de şu anda satış yapamıyoruz, hareketlilikte yok denecek kadar az. Çiftler, en düşük buzdolabını 6 bin-6 bin 500 liradan alabiliyor.

"Beyaz eşya için en az 20-25 bin harcanıyor"

Çamaşır makinası ortalama 4 bin ile 4 bin 500 arasında, bulaşık makinası ise 3 bin 500 ile 4 bin lira bandından başlıyor. Evlenecek çiftin beyaz eşya için cebinden minimum çıkacak tutar 20 bin ile 25 bin TL arasında. Normalde geçmiş dönemleri göz önüne aldığımızda bizde hareketlilik mayıs ayında başlar ve sonbahara kadar devam ederdi. Şu anda mayıs ayından umudu kestik." dedi.

"Ham madde fiyatları arttığı için fiyatlar arttı"

Beyaz eşya sektöründe işlerin yavaşladığını söyleyen esnaf Gazi Altıntaş, “Beyaz eşya fiyatlarının artmasından dolayı bu dönemde talep azaldı. Gelen müşteriler genellikle fiyatlardan şikayetçi oluyor. Düğün sezonu da yaklaşıyor. Evlenecek çiftler de gelmeye başladı ancak fiyatlardan dolayı çok fazla talep olmuyor. Müşteriler kendilerine uygun bütçeden beyaz eşya bakıyorlar. Pandemiye göre hareketlilik var ancak ham madde fiyatları arttığı için beyaz eşya fiyatları da artıyor. Önümüzdeki dönemde hareketlilik bekliyoruz. Çiftler temiz kullanılmış ikinci el ürünlere yöneliyor." ifadelerini kullandı.

ENSONHABER

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