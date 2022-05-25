Dolardaki artış akaryakıtı vurdu: Bir zam da LPG'ye
Akaryakıt gelen zamların arkası kesilmiyor. Rusya-Ukrayna savaşı giderek tırmanırken İsveç ve Finlandiya küresel güvenlik endişesiyle NATO şemsiyesinin altına girdi. Dolar 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16,20'yi gördü. Benzine gelen zamların ardından bir kötü haber de LPG'li araç sahiplerine geldi. Sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 36 kuruş zam geliyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan bu yana aralıksız sürerken brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkiliyor. Brent petrol şu an 114,96 dolar seviyesinde.
DOLARDAKİ ARTIŞ AKARYAKITI ETKİLİYOR
21 Aralık 2021'de uygulamaya konan dövize endeksli mevduat sistemi ile dolardaki yükseliş büyük ölçüde frenlense de başta kur olmak üzere Kuzey Karadeniz'deki savaş nedeniyle ekonomiye yönelik endişeler devam ediyor. Küresel piyasalarda da güçlenen Dolar/TL uzun bir süreden sonra yeniden hareketlendi ve 16'yı aştı.
BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM
Benzine 21 Mayıs'ta yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 TL'ye satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 TL seviyesinden satışa sunuluyor.
BİR ZAM DA LPG'YE
Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından araç sahipleri yola hasret kalırken LPG'li araç sahiplerine kötü haber geldi. Akaryakıt sektörüne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, LPG'ye bu gece yarısı itibarıyla 36 kuruş zam bekleniyor.
karar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22