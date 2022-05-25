Dolardaki artış akaryakıtı vurdu: Bir zam da LPG'ye

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan bu yana aralıksız sürerken brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkiliyor. Brent petrol şu an 114,96 dolar seviyesinde.

DOLARDAKİ ARTIŞ AKARYAKITI ETKİLİYOR

21 Aralık 2021'de uygulamaya konan dövize endeksli mevduat sistemi ile dolardaki yükseliş büyük ölçüde frenlense de başta kur olmak üzere Kuzey Karadeniz'deki savaş nedeniyle ekonomiye yönelik endişeler devam ediyor. Küresel piyasalarda da güçlenen Dolar/TL uzun bir süreden sonra yeniden hareketlendi ve 16'yı aştı.

BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM

Benzine 21 Mayıs'ta yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 TL'ye satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

BİR ZAM DA LPG'YE

Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından araç sahipleri yola hasret kalırken LPG'li araç sahiplerine kötü haber geldi. Akaryakıt sektörüne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, LPG'ye bu gece yarısı itibarıyla 36 kuruş zam bekleniyor.

karar