Dolar ve Euro ne kadar? 18 Ocak 2023
Dolar 18,7880 liradan, euro ise 20,2520 liradan güne başladı.
Dolar 18,7880 liradan, euro ise 20,2520 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 18,7860 liradan alınan dolar 18,7880 liradan, 20,25 liradan alınan euro ise 20,2520 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,79 liradan, euro ise 20,41 liradan satılmıştı. İHA
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