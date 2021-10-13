Vatandaşlar dolar fiyatlarını takip ediyor peki dolar fiyatlarında son durum ne Euro fiyatlarında son durum ne oldu?

Ekonomi

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 13 Ekim 2021 güncel dolar kuru

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Dolar kurundaki anlık hareketleri altın fiyatları başta olmak üzere vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Dolar ne kadar oldu? son bir kaç gündür dolar kurundaki yükselişin ardından doların fiyatı dolara yatırım yapan ya da dolar ile alım satım yapanlarca araştırılıyor. Peki döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? İşte, 13 Ekim güncel döviz kurları…



Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 13 Ekim 2021 güncel dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? Önceki kapanışı 9,0392 TL’den kapatan dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 9,0436 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar?

Dolar alış 9,0348 TL dolar satış 9,0436 TL seviyelerinde işlem görürken,

Euro ne kadar?

Euro alış 10,4404 TL, Euro satış 10,4585 TL’den işlem görmekte.

Borsa İstanbul son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak günü 1.416,82 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile turizm oldu.