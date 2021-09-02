Dolar kaç lira? 2 eylül dolar fiyatı ne kadar?

Dolar son zamanların en bomba gelişmesini seyrediyor! Dolar hızla düşüşe mi geçiyor? 2 Eylül dolar kuru! Dolar da son durum ne? 2 Eylül dolar kaç TL'den işlem görüyor? Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,29 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yurt içinde açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerinin yıllık bazda yüzde 21,7 ile rekor seviyeye işaret etmesinin ardından 8,2761 ile 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,2960'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından 8,2655'e kadar gerilerken, saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 8,2870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 9,8140'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 gerilemeyle 11,4150'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün 92,378 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün dar bantta yatay seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1859 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1842 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından dolar endeksinin yaklaşık iki haftadır içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürdüğünü söyledi.

ABD, istihdam piyasası gelişmelerinin para politikaları üzerinde enflasyon kadar önemli olduğuna işaret eden analistler, bu kapsamda yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini, veri öncesi döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini aktararak, dolar endeksi için 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 92,1'in önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

2 Eylül güncel döviz kuru