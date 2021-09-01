Dolar düştü mü? 1 eylül dolar fiyatı ne kadar?
Dolar düşüşe mi geçti? Dolarda son durum ne oldu ? Dolar yükseldi mi ? 1 eylül çarşamba dolar kuru! Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın Fed varlık alımlarını azaltmak için net bir tarih vermemesinin ardından dolardaki kayıplara paralel olarak Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine yaklaştı.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL bu sabah saat 08.38'de 8.3100/8.3250 seviyesindeydi. Euro/TL 9.8025/9.8269, sepet bazında TL 9.0564/9.0785 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 365/368 baz puan seviyesinden kapandı.Döviz fiyatları son haftaların en düşük seviyesinde seyir ediyor. Haftaya 8,34 TL'den başlayan dolar, Eylül ayının ilk işlem gününde artış gösteriyor. Döviz piyasalarındaki son durumu merak eden vatandaşlar, dolar, euro ve sterlinin ne kadar olduğunu araştırıyor.
Geçen ay 8,80 TL'lik seviyeleri test eden dolar düşmeye devam ediyor. Piyasaların gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmişken, dolar, euro ve sterlinin ne kadar olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 1 Eylül 2021 döviz kurlarında son durum...
Geçtiğimiz 8,80 TL'lik seviyeyi göre dolar fiyatları yaklaşık yüzde 5,63 değer kaybetmiş durumda. Döviz yatırımcısı dolardaki bu düşüşün devam edip etmeeyceğini merak ediyor.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar alış: 8,2830
Dolar satış: 8,3430
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,7773
Euro Satış: 9,8481
POUND (STERLİN) NE KADAR OLDU?
Pound alış: 11,3940
Pound satış: 11,4760
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:00
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0