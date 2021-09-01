Dolar düştü mü? 1 eylül dolar fiyatı ne kadar?

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bu sabah saat 08.38'de 8.3100/8.3250 seviyesindeydi. Euro/TL 9.8025/9.8269, sepet bazında TL 9.0564/9.0785 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 365/368 baz puan seviyesinden kapandı.Döviz fiyatları son haftaların en düşük seviyesinde seyir ediyor. Haftaya 8,34 TL'den başlayan dolar, Eylül ayının ilk işlem gününde artış gösteriyor. Döviz piyasalarındaki son durumu merak eden vatandaşlar, dolar, euro ve sterlinin ne kadar olduğunu araştırıyor.



Geçen ay 8,80 TL'lik seviyeleri test eden dolar düşmeye devam ediyor. Piyasaların gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmişken, dolar, euro ve sterlinin ne kadar olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 1 Eylül 2021 döviz kurlarında son durum...

Geçtiğimiz 8,80 TL'lik seviyeyi göre dolar fiyatları yaklaşık yüzde 5,63 değer kaybetmiş durumda. Döviz yatırımcısı dolardaki bu düşüşün devam edip etmeeyceğini merak ediyor.



DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 8,2830

Dolar satış: 8,3430

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,7773

Euro Satış: 9,8481



POUND (STERLİN) NE KADAR OLDU?

Pound alış: 11,3940

Pound satış: 11,4760