Doğuda en yüksek kamu harcaması Van'da

Van, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kamu harcaması yüksekliği bakımından 1’inci sırayı aldı. Dönemde Van’da 5,2 milyar, Erzurum’da 4,4 milyar, Elazığ’da 3,8 milyar, Hakkari’de 3,3 milyar, Malatya’da 3,2 milyar, Ağrı’da 2,1 milyar, Bitlis’te 1,8 milyar, Bingöl’de 1,7 milyar, Kars’ta 1,9 milyar, Muş’ta 1,6 milyar, Tunceli’de 1,5 milyar, Erzincan’da 1.3 milyar, Iğdır’da 1,0 milyar, Ardahan’da 528,5 milyon TL tutarında kamu hizmet harcaması yapıldı.

Van Ülkede Kamu Giderlerinde 15’inci Sırada

Erzurum kamu hizmet giderleri kaydında ülke sıralamasında 18’inci sırayı aldı. Ülkede kamu hizmet harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Kayseri, Samsun, Kocaeli, Gaziantep, Hatay, Van, Trabzon, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir olarak sıralandı.