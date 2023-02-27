Doğuda en çok şirket Van'da kuruldu! İşte kurulan şirket sayısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ocak ayında kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre bu yılın ilk ayında Van'da 92 şirket kuruldu. Ocak ayı sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 92 şirketle Van oldu.

EKONOMİ 27.02.2023, 08:31 27.02.2023, 10:37
Doğuda en çok şirket Van'da kuruldu! İşte kurulan şirket sayısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Ocak ayında en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 69 şirketle Malatya, 27 şirketle Elazığ, 32 şirketle Erzurum izledi. Ocak ayında Ağrı'da 17, Erzincan'da 32, Bitlis'te 18, Muş'ta 11, Iğdır'da 12, Bingöl'de 20, Hakkâri'de 9, Kars'ta 3, Tunceli'de 4 ve Ardahan'da 3 şirket kuruldu.

Verilere göre Ocak ayında Van'da 92 şirket, 3 kooperatif, 21 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda 11 şirket tasfiye olurken, 8 şirket, 1 kooperatif, 21 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Ocak ayında bölge illeri Bitlis'te 18 şirket, 2 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 2 şirket tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 4 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Hakkari'de Ocak ayında 9 şirket, 2 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 3 şirket ise bu dönemde tasfiye oldu.

Hakkâri'de bu süreçte 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta Ocak ayında 11 şirket, 1 kooperatif, 2 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 2 şirket ise tasfiye oldu. Muş'ta Ocak ayında 2 şirket, 2 kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %5,3 kurulan kooperatif sayısı %3,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %29,7 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %65,7 kapanan kooperatif sayısında %75,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %14,5 oranında azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %24,9 ARTIŞ OLDU

2023 yılı Ocak ayında, 2022 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı %24,9 kurulan kooperatif sayısı %76,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,4 oranında arttı.  2023 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %52,6 kapanan kooperatif sayısında %29 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %11 artış oldu.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2023 yılı Ocak ayında kurulan toplam 14.462 şirket ve kooperatifin %86,8'i limited şirket, %11,6'sı anonim şirket, %1,5'i ise kooperatif olarak kayıtlara geçti. Şirket ve kooperatiflerin %37,9'u İstanbul, %9,7'si Ankara, %6,2'si İzmir'de kurulurken, Ocak ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Ocak 2023'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %19,5 oranında azaldı.

Ocak 2023'de 14.462 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan toplam 12.252 limited şirket, toplam sermayenin %79,1'ini, 1.684 anonim şirket ise %20,9'unu oluşturuyor. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre %19,5 oranında azaldı.

BİN 420 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Ocak 2023'te kurulan 1.420 yabancı ortak sermayeli şirketin 824'ü Türkiye, 106'sı Rusya Federasyonu, 80'i İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1.420 yabancı ortak sermayeli şirketin 122'si anonim, 1.298'i limited şirketi olurken, 2023 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin 201'i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 64'ü Gayrimenkul acenteleri ve 63'ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Van Bölge Gazetesi

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