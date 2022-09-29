Doğu'da en çok şirket Van'da kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Ocak - Ağustos 2022 sürecinde en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 355 şirketle Malatya, 252 şirketle Elazığ, 245 şirketle Erzurum izledi.

Ocak - Ağustos döneminde Ağrı'da 110, Erzincan'da 82,Bitlis'te 114, Muş'ta 80, Iğdır'da 65, Bingöl'de 67, Hakkâri'de 56, Kars'ta 41, Tunceli'de 25 ve Ardahan'da 7 şirket kuruldu. Verilere göre Ağustos ayında Van'da 79 şirket, 2 kooperatif, 17 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 7 şirket, 1 kooperatif tasfiye kararı aldı. Van'da bu dönemde 3 şirket, 9 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ…

Ağustos 2021'de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 30,7 artış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı ağustos ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 28,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,1 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalış oldu. Ağustos 2021'de, Ağustos 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 oranında azaldı. Ağustos 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 78,1 oranında artış oldu. Ağustos 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu ayda kurulan toplam 8 bin 900 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ü limited şirket, yüzde 12,6'sı anonim şirket, yüzde 1,1'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,4'ü İstanbul, yüzde 9,6'sı Ankara, yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu.

BU AY TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Ağustos 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 12,5 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 71 bin 139 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 60 bin 886 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 52,3'ünü, 9 bin 307 anonim şirket ise yüzde 47,7'sini oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 12,5 oranında azaldı. Ağustos 2021'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 980'i ticaret, bin 404'ü imalat ve 934'ü inşaat sektöründe kuruldu. 773 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Van Bölge Gazetesi