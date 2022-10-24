Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumu Van'da oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Ocak - Eylül 2022 sürecinde en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Ocak - Eylül döneminde Ağrı'da 125, Erzincan'da 90,Bitlis'te 142, Muş'ta 99, Iğdır'da 72, Bingöl'de 76, Hakkâri'de 66, Kars'ta 43, Tunceli'de 32 ve Ardahan'da 10 şirket kuruldu.

Verilere göre Eylül ayında Van'da 80 şirket kurulurken, 24 tane ise Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda Van'da 9 şirket tasfiye olurken, 9 şirket, 2 kooperatif ve 10 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. 2022 Ocak-Eylül döneminde Van'da 530 şirket, 5 kooperatif, 161 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 47 şirket, 5 kooperatif ise tasfiye oldu.

Bu dönemde Van'da 47 şirket, 5 kooperatif ve 109 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi ise kepenk indirdi. 2022'nin ilk 9 ayında, 2021'in ilk 9 ayına göre kurulan şirket sayısı %23,9 kurulan kooperatif sayısı %28,3 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %5,2 azaldı. 2022'nin ilk 9 ayında, 2021'in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısında %62,7 kapanan kooperatif sayısı %24,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,6 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %27,9 ARTIŞ OLDU

Eylül 2022'de, Eylül 2021'e göre kurulan şirket sayısı %27,9 kurulan kooperatif sayısı %27,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,3 arttı. Eylül 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %25,8 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,0 kapanan kooperatif sayısında %26,2 azalış oldu.

EYLÜL 2022'DE KURULAN ŞİRKETLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %6,8 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %6,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %11,6 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %16,0 kapanan kooperatif sayısında %11,3 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %0,6 azalış gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi