Doğalgaza yeni kanun teklifi geliyor
Doğalgaza kademeli kanun teklifi geleceği Ak Parti tarafından bildirildi.
TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.
Kış mevsimine geçiş yapılmasıyla tüm ülkenin merak konusu olan doğalgaz fiyatlarına ilişkin de Meclis'te hareketli günler yaşanıyor.
Elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması kararı sonrası, AK Parti, doğalgaz faturalarını da rahatlatacak bir teklifi gündemine aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğalgaz tarifesini getireceklerini bildirdi.
KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR
Elitaş, doğalgaz faturalarına ilişkin olarak, “Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz.
"VİLLADA OTURANLA GECEKONDUDA OTURANA AYNI FİYAT UYGUN DEĞİL"
Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
kaynak:ensonhaberler
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