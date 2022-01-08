Doğalgaz faturasına kademeli tarife geliyor

Elektrikte ‘kademeli faturalandırma’ adımı sonrası doğalgaz faturaları konusunda da yeni gelişme yaşandı. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile Doğalgaz faturalarında da kademeli tarifeye geçiş gündemde.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

AK Parti tarafından hazırlanan ve az elektrik tüketenden düşük, çok elektrik tüketenden daha yüksek ücret alınmasını sağlayarak elektrik tasarrufunu özendirmeyi amaçlayan kanun teklifinden sonra, doğal gaz faturalarından BES'e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

ÇALIŞMALARIN AYRINTILARI

Elektrikte kademeli faturalandırmanın uygulaması doğal gaz için de örnek oluşturacak.

Uygulamaya yönelik çalışmaların detaylarına ulaşıldı. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

SOĞUK BÖLGELER DAHA AZ ÖDEYECEK

Yapılan çalışma ile Türkiye'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.

BÖLGESEL TARİFE

Daha önce Bakan Fatih Dönmez tarafından açıklanan doğal gazda kademeli tarife ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan önceki gün gelmişti. Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

kaynak:tgrt haber