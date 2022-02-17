Doğalgaz desteği başvuru tarihi belli oldu!

31 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından merakla beklenen yılın üçüncü kabine toplantısı 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Doğalgaz desteği başvuruları tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından doğalgaz desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır” dedi.

Doğalgaz desteği başvuruları 18 Şubat Cuma günü başlayacak. Başvurulara ilişkin detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.