Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında duyurdu

Eylül ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmıştı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz faturasına zam gelip, gelemeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zam söylentilerine son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları...

EKONOMİ 18.11.2022, 16:05
Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika doğal gaza zam açıklaması geldi. Bakan Dönmez Aralık ayında faturalara zam gelmeyeceğini duyurdu. Öte yandan Bakan Dönmez, Karadeniz’de bulunan gazın ne zaman kullanıma gireceği hakkında canlı yayında önemli bilgiler paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde mart ayı gibi sisteme verileceğini belirterek, 4 yıl içinde kırk milyon metreküpe çıkarılacak üretimin konutlarda kullanılan gazın tamamını karşılamaya yeteceğini bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

“(KARADENİZ GAZI) HEDEFİMİZ 2023 MART AYINDA VATANDAŞLA BULUŞTURMAK"
Konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz’den üretebilir hale gelineceğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:
“(Karadeniz gazı) Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Günlük ilk etapta 10 milyon metreküple başlayacağız. 4 yıl içerisinde de günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız ve konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz’den üretebilir hale geleceğiz. Vatandaşımız lehine yapılması gereken bir karar varsa dün nasıl yaptıysak, yarın da bunları yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Aslında bu gazla birlikte ki en az 25-30 yıl yetecek inşallah. Hem milletimiz kazanacak hem devletimiz kazanmış olacak, hem de enerjide dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız.”

Doğal gaz konusunda bu yıl kışın bir sorun yaşanmadan atlatılacağı mesajını veren Dönmez, “Türkiye daha önceden yapmış olduğu kontratlarla, yine yıl içerisinde artan ihtiyacı karşılamak üzere yapmış olduğumuz anlaşmalarla bu sene kışı inşallah bir sorun yaşamadan atlatacağız yeter ki tedarikçiler sevkiyat planlarına uysun” dedi.

Dönmez, daha önce karada iki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali olduğunu, bunlara iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) dahil ettiklerini, üçüncü FSRU terminalinin de tamamlanmak üzere olduğunu not düştü.

“DEPOLARIMIZIN YÜZDE 100’Ü DOLU DURUMDA”
“Depolarımızın kapasiteleri artırıldı, Tuz Gölü deposunu yüzde 100 dolu. Silivri’de kapasite artırma çalışmalarının sonuna geldik. İnşallah bu yıl içerisinde açılışını yapacağız. Yaklaşık 3,2 milyar metreküplük depolama kapasitemizi 4,6 milyar metreküpe çıkardık. O da şu anda yüzde 100 dolu durumda” diyerek doğal gaz depolarının dolu olduğunu bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, son yıllarda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım gibi birçok ülkeden yeni kaynak notaları oluşturarak sisteme aldıklarını, bunlar sayesinde bu kışın sıkıntı yaşamadan atlatılacağını söyledi.

“ARALIKTA DOĞAL GAZDA BİR FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK”
Dönmez, şöyle devam etti:

“Doğal gaz fiyatlarında anormal artışlar oldu. 120 dolarlardan bin metreküpü ağustos ayında 3 bin doların üzerine çıktı. Şu anda bir miktar gevşeme var, ama hala eski seviyelerine inmiş değil. Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak. Yaklaşık 20 ülkeden buraya gaz getiriyoruz. Bir bölgenin, bir ülkenin gaz merkezi olabilmesi için de gazın gazla serbest şartlar altında rekabet edebileceği piyasa koşullarını oluşturmanız gerekiyor.”

“BİR NOKTADA BULUŞURSAK SİNOP’TA BU İKİNCİ NÜKLEER SANTRALİ HAYATA GEÇİRİRİZ”
Avrupa’nın güneydoğu bölgesini rahatlatacak gerçekçi fiyatların oluşacağı bir merkez oluşturma imkanına sahip olduklarının altını çizen Dönmez, “Bunun için de yol haritamızı netleştirmeye çalışıyoruz, inşallah yıl sonuna kadar netleşecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde ikinci bir santralin Türkiye’de kurulması konusunda bir görüş birliği söz konusu oldu. Her iki tarafın da kazanabileceği her iki tarafın da mutlu olabileceği bir noktada buluşursak Sinop’ta bu ikinci nükleer santrali hayata geçiririz” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin 100’üncü yılının enerjinin 100’üncü yılı olmasını istediklerini belirten Dönmez, "İnşallah Karadeniz gazı tüm milletimizi hem ısıtacak hem aydınlatacak bir vaziyete gelecek. Bizim en büyük hedefimiz yıllardır enerjideki dışa bağımlılığımızı hep azaltmak oldu” dedi.

Mynet

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