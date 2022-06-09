Dizel ve benzinli araçların satışı yasaklanacak

Avrupa Birliği (AB) konuya yönelik, sıfır emisyon politikası çerçevesinde yeni bir kararı onay verdi. Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılmış olan oylama sonucu alınan karara yönelik 2035’ten itibaren dizel ve benzinli yeni binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışı yasaklanmaya başlanacak. Avrupa Konseyi’nin de yıl sonuna dek kararı onaylaması ile yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Öte yandan karara ikinci el araçların dahil olmadığı bildirildi.

YIL SONUNA KADAR KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu karara Avrupa Parlamentosu (AP),Avrupa Komisyonu’nun önerisini oylayarak AB’nin sıfır emisyon politikası çerçevesinde 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli yeni binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışını yasaklayan bir öneriyi onayladı. Alınan karar ile birlikte 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçların yerine yalnızca elektrikli veya hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek.

Avrupa Konseyi’nin de ise yıl sonuna kadar kararı onaylaması ile yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına dek karbon nötrlüğü elde edebilmesi adına 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedeflemek üzere iklim paketinin bir parçası olarak alınan karar ile birlikte otomobil üreticileri, yeni otomobillerinin karbon emisyonlarını 2030 yılından itibaren binek otomobiller için yüzde 55 ticari araçlar için ise yüzde 50 azaltmaları gerekecektir.

İKİNCİ EL ARAÇLAR KONUDAN BAĞIMSIZ

Diğer yandan karara ikinci el araçların konudan bağımsız olduğu belirtilirken, ikinci el araçların fiyatının artması beklenmektedir. AP milletvekili Alexandr Vondra yapmış olduğu açıklamada ise, “Yeni karar ile 2035 yılından itibaren sadece elektrikli ve hidrojenli otomobiller satılacak. Elbette elektrikli otomobillerin fiyatları bataryaları ile orantılıdır ve fiyatlar içten yanmalı motorlu otomobil fiyatlarına göre pahalıdır. İkinci el otomobillerin satışına ise bir engel getirilmediğinden piyasa da geçici de olsa bir belirsizlik olacaktır.

Bu nedenle fiyatlar orada da artışa geçecektir” diye ifade etti. Bu durumda yayınlanan raporlara yönelik günümüzde, dünyada bir milyardan fazla fosil yakıtlı araç bulunmakta ve dünyanın karbondioksit emisyonlarının yüzde 30'undan fazlasını üretmektedirler. Araç emisyon kurallarının sıkılaştırılması, AB'nin 1990 yılına göre 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 55'lik bir azalma elde etmek istediği “Fit for 55” iklim paketinin bir parçası olarak yer almaktadır.

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