DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü yapılacak asgari ücret zammında.

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücretin belirlenmesi için ilk resmi toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Komisyon katılımcıları, üçüncü toplantı itibarıyla oy birliği ile asgari ücretin belirlemeyi hedeflediklerini belirtirken ikinci toplantı, 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Sendikalar ve işverenler 7 Aralık'ta masaya oturacak

Toplantıların ardından belirlenen yeni asgari ücret miktarı kamuoyuna duyurulacak.

Öte yandan asgari ücret toplantıları öncesinde sendikalar da masaya oturacakları rakamları birer birer belirliyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

DİSK: Net 13 bin 200 lira olması gerekiyor

TÜRK-İŞ'in yanı sıra iş dünyası ise 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor.

TÜRK-İŞ'in ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) de asgari ücret beklentisini duyurdu.

Asgari Ücret Araştırması’nı açıklayan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İnsanca bir asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerekir.“ dedi.