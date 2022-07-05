Devletten milyonlarca kişiye bayram harçlığı! Başvurular başladı! 750 lira...

750 liraya kadar para desteği bayram öncesi hesaplara yatacak. Aile Destek Programı ile düşük gelirli ailelere çeşitli destekler sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Aile Desteği Programı’nı açıklamıştı. Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Kurban Bayramı’ndan önce başvuruların başlayacağını ve 750 TL kadar ödeme yapılacağını belirtti. İşte Aile Destek Programı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ 05.07.2022, 12:19
Devletten milyonlarca kişiye bayram harçlığı! Başvurular başladı! 750 lira...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Aile Destek Programının detaylarını aktarmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da bu kapsamda 750 liraya kadar bir yardım yapılacağını belirtti. Başvurular Açık Kapı ve E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

Devletten bayram harçlığı

Şu anda herhangi bir şekilde sosyal yardım parası alınsa dahi bayram harçlığı başvurusu gerçekleştirilebiliyor. 2023 yılının Mayıs ayında sona ermesi planlanan Kurban Bayramı destekleri de bu hafta içerisinde yapılacak.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Aile Destek Programı’na başvuruda bulunabilmek için iki seçenek bulunmaktadır. İlk olarak E-Devlet sistemi üzerinden bunu online olarak gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet şifresi olmayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat müracaat etmelidirler.

Başvuru şartları neler?

Bayram harçlığı başvuru şartları şöyle sıralanmaktadır: - T.C. vatandaşı olmak - Mavi kart sahibi olmamak - 18 yaşından büyük olmak - Türkiye’de ikamet etmek.

Kimler başvuramıyor?

Aile üyeleri arasında memur, noter, kamu işçisi, muhtar, yurtdışında çalışan veya yurtdışı borçlanan, özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişiler bulunuyorsa bayram harçlığı alamıyorsunuz.

İstisnalar var

Ayrıca aile üyeleri arasında öğrenci yurtlarında kalan bir öğrenci olması, cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu kişinin olması, askerlik görevini yerine getiren kişinin olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerin olması durumunda da başvuru yapamıyorsunuz.

İlk ödemeler bayramdan önce yapılacak

Aile Destek Programı bünyesinde gerçekleştirilen bayram harçlığı başvuru sonuçlarının belli olması akabinde ilk ödemeler Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde gerçekleştirilmektedir.

4 milyon aile yararlanacak

2023 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek program çerçevesinde yaklaşık 4 milyon kadar aile bu destekten yararlanacaktır. İhtiyaç sahibi ailelere 450 TL ila 750 TL arasında bir yardımda bulunulacak ve bu rakam kişi başına düşen gelir üzerinden hesaplanacaktır.

İnternethaber

Yorumlar (0)
24
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22