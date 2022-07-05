Devletten milyonlarca kişiye bayram harçlığı! Başvurular başladı! 750 lira...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Aile Destek Programının detaylarını aktarmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da bu kapsamda 750 liraya kadar bir yardım yapılacağını belirtti. Başvurular Açık Kapı ve E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

Devletten bayram harçlığı

Şu anda herhangi bir şekilde sosyal yardım parası alınsa dahi bayram harçlığı başvurusu gerçekleştirilebiliyor. 2023 yılının Mayıs ayında sona ermesi planlanan Kurban Bayramı destekleri de bu hafta içerisinde yapılacak.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Aile Destek Programı’na başvuruda bulunabilmek için iki seçenek bulunmaktadır. İlk olarak E-Devlet sistemi üzerinden bunu online olarak gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet şifresi olmayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat müracaat etmelidirler.

Başvuru şartları neler?

Bayram harçlığı başvuru şartları şöyle sıralanmaktadır: - T.C. vatandaşı olmak - Mavi kart sahibi olmamak - 18 yaşından büyük olmak - Türkiye’de ikamet etmek.

Kimler başvuramıyor?

Aile üyeleri arasında memur, noter, kamu işçisi, muhtar, yurtdışında çalışan veya yurtdışı borçlanan, özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişiler bulunuyorsa bayram harçlığı alamıyorsunuz.

İstisnalar var

Ayrıca aile üyeleri arasında öğrenci yurtlarında kalan bir öğrenci olması, cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu kişinin olması, askerlik görevini yerine getiren kişinin olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerin olması durumunda da başvuru yapamıyorsunuz.

İlk ödemeler bayramdan önce yapılacak

Aile Destek Programı bünyesinde gerçekleştirilen bayram harçlığı başvuru sonuçlarının belli olması akabinde ilk ödemeler Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde gerçekleştirilmektedir.

4 milyon aile yararlanacak

2023 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek program çerçevesinde yaklaşık 4 milyon kadar aile bu destekten yararlanacaktır. İhtiyaç sahibi ailelere 450 TL ila 750 TL arasında bir yardımda bulunulacak ve bu rakam kişi başına düşen gelir üzerinden hesaplanacaktır.

İnternethaber