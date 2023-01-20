Devlete olan o borçlara yapılandırma geliyor! Hangi borçlar yapılandırılacak? İşte yapılandırılacak borçlar

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir paket daha hazırlanıyor.

Küçük işletmeler ve esnaf başta olmak üzere iş dünyasındaki borç birikimi nedeniyle vatandaşlar çözüm arayışına gitmişti.

Bu kapsamda gelen borç yapılandırma talepleri, hükümetin gündemine taşındı.

Paket kapsamındaki imkanlar

Vergi, prim ve ceza borçları ele alınarak, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için harekete geçildi.

NTV'nin aktarımına göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçların tümü için yapılandırma imkanı sunulacak.

Şirketlere matrah artırımı, e stok affı gibi imkanlar da sağlanırken, belediyelere olan elektrik, su ve öğrenim kredisi gibi borçlar da paket dahilinde olacak.

Kabinede görüşülecek

Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında görüşülecek olan paketle ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan paketin, en geç şubat ayında yasalaşması bekleniyor.

Taksit imkanı sunulacak

Önceki yapılandırmalarda da oluğu gibi, peşin ve taksitli ödeme imkanı da getirilecek.

Peşin ödeme yapma durumunda borçların yüzde 90’ı silinmiş olacak. Belirli tutarın altındaki borçların da tamamının silinmesi bekleniyor.

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