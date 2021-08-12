Devlet Bankaları gece yarısı son dakika. TC vatandaşı olanlara hemen 0,55 faizli 100.000 TL yatırıyor!

Devlet Bankalarından dün gece saatlerinde düşük faizli kredi verileceği duyurusu geldi, 100.000 TL kredi 0.55 faizli verilecek.

Kamu bankaları tarafından sunulan bireysel ihtiyaç kredileri düşük faiz oranları ile vatandaş sürünce günü rahatlatmaya devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank dün gece yarısı yeni bir kredi paketini daha vatandaşlarla paylaştı. Hem koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ekonomik sıkıntılarını gidermek hem de bankacılık sektöründeki rekabeti arttırmak amacı ile başlatılan bu yeni Kredi kampanyasında esnek geri ödeme koşulları ve düşük faiz oranları sizleri bekliyor. Peki kamu bankaları ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler?

Ziraat Bank Vakıfbank Halkbank gece saatlerinde ortak yaptıkları duyuru ile düşük faizli 100.000 TL'ye kadar kredi vereceklerini duyurdu. Devlet bankaları tarafından başlatılan bu yeni kredi kampanyası sayesinde özellikle Korona virüsle mücadele sürecinde ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşların cebi biraz rahatlayacak. Ayrıca kamu bankaları vatandaşları hem düşük faiz oranı sunuyor hem de uygun geri ödeme seçenekleri ile kredinin geri ödemesini yapmalarına imkan veriyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru koşulları ve faiz oranları haberimizde sizleri bekliyor…

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ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

En köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası ekonomik sıkıntı çeken ve acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanyadan Ziraat Bankası müşterisi olan ya da olmayan herkes faydalanabiliyor Tek şart TC vatandaşı olmak. %1,59 faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar düşük faizli uygun geri ödeme koşulu kredi veren Ziraat Bankası maaşını bankadan alan Müşterilerden herhangi bir teminat ya da kefil istemiyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler bankanın internet sitesi, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve şubeleri aracılığı ile başvuru işlemlerini tamamlayabilir. Ziraat bankasının ihtiyaç kredisi 36 aya Varan vade seçenekleri ile veriliyor.

Sigortalı Çalışanlara 100.000 TL Ödeme Onayı Geldi, Bugün Başvuru Ekranı Açılıyor

Sigortalı Çalışanlara 100.000 TL Ödeme Onayı Geldi, Bugün Başvuru Ekranı Açılıyor

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HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

Halkbank'ta ekonomik sıkıntı çeken acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara güzel haberi gece saatlerinde kamu bankaları ile birlikte verdi. Halkbank'tan 100 bin TL'lik krediyi yüzde 1,69 faiz oranları ile çekebilir aynı zamanda 36 ay vade seçenekleriyle geri ödeyebilirsiniz. Halkbank kredi ödeme koşullarında da vatandaşları düşünerek iyileştirme yaptı. Farklı ödeme seçenekleri sunan banka azalan ödemeli, artan ödemeli, aylık eşit taksitli ödemeli, 3 aylık eşit taksitli ödeme Live serbest ödemeli gibi farklı seçeneklerde ödeme avantajları sunuyor. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler bankanın online başvuru kanalları üzerinden ya da şubelerden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

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VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

Vakıfbank özellikle maaşını bankadan çeken emekli vatandaşlar için dev bir kampanya hazırlığı içine girdi. Emeklilere özel hazırlanan kredi kampanyasında sadece 0,55 faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar kredi çekmek mümkün. Maaşını Vakıfbank'tan alanlara emekliler bu kampanyadan yararlanabilirken yine 100.000 TL kredi düşük faiz oranları ile almak da mümkün. Teminatlı ve teminatsız olarak farklı Kredi paketleri sunan Vakıfbank internet sitesi üzerinden ya da mobil bankacılık ve online bankacılık sistemleri üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak:ilan365