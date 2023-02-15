Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük hasara neden olurken devlet de yaraları sarmak için seferber oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin depremden etkilenen illere kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulduğunu duyurdu.

Bakan Bilgin duyurdu:

Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu

Konu ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Vedat Bilgin'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili çalışmamız hazır. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uygulamaya alınacak. Çalışanlar kısa çalışma ödenepi ve nakdi ücret desteği alabilecek." dedi..

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