Defterdar Kamar, mükellefleri uyardı

Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Van İl Defterdarı Murtaza Kamar; “Son zamanlarda bazı kişilerin vergi mükelleflerine giderek, kendilerini maliyeci olarak tanıttıkları, vergi incelemesine tabi tutacaklarını, bunu belirli bir meblağ karşılığında önleyebileceklerini söyleyerek menfaat temin etmek istedikleri duyumları alınmaktadır. Mükelleflerinin bu kişi veya kişilere kanmamaları, böyle bir durum ile karşılaşıldığında söz konusu kişileri 155'e veya Defterdarlığımızın 05550306500 numaralı WhatsApp hattına bildirmelerini rica ederim.” ifadelerine yer verdi.

Prestij Gazetesi