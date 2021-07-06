Defterdar Kamar, mükellefleri uyardı
Van İl Defterdarı Murtaza Kamar, mükellefleri önemli bir konuda uyardı. Mükellefleri dolandırarak menfaat elde etmek isteyenlerin olduğuna ilişkin bazı duyumlar aldıklarını belirten Kamar, bu tür durumlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.
EKONOMİ 06.07.2021, 10:37
Prestij Gazetesi
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