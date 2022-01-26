Dar gelirli vatandaşa destek! Elektrik faturasına 206 TL indirim yapılacak

Yeni yıla girmemizle birlikte elektriğe yüzde 50 zam geldi. Gelen zamlar vatandaşları zora sokmaya başladı. Devlet dar gelirli vatandaşlar için harekete geçti. Bu kapsamda doğalgaz ve elektrik faturasına destek sağlanacağı açıklanırken faturası ile PTT’ye başvuru yapan kişilere nakit destek sağlanacağı belirtildi. İşte elektrik ile ilgili merak edilen detaylar...

EKONOMİ 26.01.2022, 17:00
Dar gelirli vatandaşa destek! Elektrik faturasına 206 TL indirim yapılacak

Elektrik faturası için dar gelirli vatandaşlara devlet desteği sağlanıyor. Hükümet dar gelirliler ile kronik hastalığı olanlara sosyal yardım paketleri sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün kabine toplantısında elektrik desteğinin kapsamını genişlettirdiklerinin müjdesini vermişti.

Bu kapsamda kronik hastalığı nedeniyle tıbbi cihaz kullanan, maddi imkânı yetersiz olan vatandaşların elektrik erişiminde sıkıntı yaşamalarının önünü kesecek destek programını açıkladı. 50.4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin hane daha elektrik desteği kapsamına alındı. Geçen yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli sosyal destek alan hanelere 2,3 milyar liralık bir destek verilmişti.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?
Elektrik tüketim desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için oluşturulmuş bir destek türüdür. Elektrik tüketim desteğinden yararlanabilen vatandaşlar, PTT şubelerinden başvurularını yapabilirler.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı

Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı

Çoklu Doğum Yardım Programı

Kronik Hastalık Yardım Programı

Engelli Aylıkları

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

65 yaş üstü muhtaç kişiler

ELEKTRİK DESTEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor. Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.

ELEKTRİK DESTEĞİ 2022'DE NE KADAR?

2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenmişti.

Evde yaşayan kişi sayısı Yardım tutarı TL

1-2 kişi 103 lira

3 kişi 137 lira

4 kişi 171 lira

5 kişi 206 lira

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Söz konusu destek programından Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı, çoklu yardım programı, kronik hastalık yardım programı, engelli aylıkları, yaşlı aylığı engelli yakını aylığı silikoziz aylığı) ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalanıyorlar. Ödemeler aylık olarak yapılıyor.

MYNET

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