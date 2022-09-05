DAKA’dan yeni destek programı

Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 20 milyon TL olduğu açıklandı. 20 milyon TL destek ile toplamda 100 milyon TL yatırım harekete geçirileceği vurgulandı.

Başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum (Vakıf Katılım Bankası Van Şubesi) üzerinden kullanacakları 750.000,00 TL ile 5.000.000,00 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyetinin Ajans tarafından karşılanacağı belirtildi.

2022 Yılı Emek Yoğun Sektörler İçin Finansman Desteği Programı’na TRB2 Bölgesinde mevcut ya da yatırım yapacak tekstil, hazır giyim veya ayakkabı imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile Hakkâri ilinde bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yanı sıra diğer imalat sanayi firmaları başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Proje başvurularının 01.11.2022 saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanması gerektiği açıklandı.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 08.11.2022 saat 17.00’a kadar e-imza ile imzalanması esası vurgulandı. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 08.11.2021 saat 17.00’a kadar Ajansa teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Van Bölge Gazetesi