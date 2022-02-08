Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak sözler söyledi. Kalın, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek'' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Şikayetin farkındayız"
Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Muhalefetin "geçmiş olsun" mesajı
Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Geçmiş olsun" mesajlarına da değinen Kalın, "Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı kovid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insanı bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır." dedi.
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