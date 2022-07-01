Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı! Asgari ücret belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücret 2022 ara zam oranını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ARA ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Buna göre net 5 bin 500 lira olacaktır. İşverenlere 100 lira destek verilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uygulamaktadır. Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir.

Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programdaki önceliğimiz insanlarımızın umutlarının korunması olmuştur. Bunu büyüme esasına dayalı ekonomi programına göre yapıyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ülkemizi bugünlerde pozitif yönde ayrıştırmayı başardık.

Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir.

Yılbaşında ciddi artışlar yapmıştık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çabalarıyla emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik.

Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük.

YENİ ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLDU: İŞVERENE 100 LİRA DESTEK

Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Buna göre net 5 bin 500 lira olacaktır. İşverenlere 100 lira destek verilecektir.

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN: VERGİ DIŞINDA BIRAKILMASI DEVAM EDECEK

Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız. Asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışında bırakılması devam edecek. Ortalama kamu çalışanları 300-350 lira bir gelir elde edecek.

TİSK BAŞKANI: YIL SONU TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bugün kıymetli bir kararı açıklamak üzere bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz. Aralık sonu güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının ücreti olarak ilan edildi. Ama bu seneye özel yıl sonunu beklemeden günceleme yapmak için toplantık. Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek. Aralık ayında başlayan asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. Bu herkes için önemli bir kazanımdır. TİSK olarak birlikte mümkün dedik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY: TOPLUMU MEMNUN EDECEK BİR KARAR OLDU

Sayın Cumhurbaşkanım bundan 15 gün evvel yaptığımız ziyarette taleplerimizi ilettik, siz de komisyonu topladınız. İnşallah bugün toplumu memnun edecek bir karar olur.

Süperhaber