Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağ sorunumuz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ayçiçek yağı problemi olmadığını, stokçuluk yapanların hesap vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi.
Konuşmasına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Kamuoyunda gündeme gelen ayçiçek yağı tartışmalarını ele alan Erdoğan, Türkiye'de yağ sorunu olmadığını dile getirdi.
"UTANMADAN FİYATLARI YÜKSELTİYORLAR"
Erdoğan, muhalefetin ülkeyi zorda göstermek adına böyle bir kampanya yürüttüğünü söyledi.
Durumu fırsata çevirerek stokçuluk yapan zincir marketlere tepki gösteren Erdoğan, "Bunlar stokçu, ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyor ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar, 'ayçiçeği yağı yok' diyerek kampanya yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.
"SİZ İHBAR EDECEKSİNİZ, BİZ GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
"Devleti provoke etmeye çalışanlara ders vermek boynumuuzun borcu oldu" diyen Erdoğan, muhtarlara seslenerek "Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı, yok mu? Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu stokçulara biz gereğini yapacağız." dedi.
"HESABINI VERECEKLER"
Milleti karamsarlığa sürüklemek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Dün İçişleri Bakanımızla konuştuk; valilerimizi seferber edeceğiz nerede ahlaksız varsa, stokçu varsa hesabını verecek. Türkiye'yi dize getiremeyeceklerini görenlerin bu gücümüze saldırmaları tesadüf değil." diye konuştu.
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