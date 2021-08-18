Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, kamu bankası borç için kampanya başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Kamu Bankası Borç İçin Kampanya Başlattı, Tüm Borçlar Ödenecek, 100.000 TL Nakit verilecek. Son dakika haberi olarak verilen bu destek kredi kampanyasına herkes katılabilecek. Bankalardan artık borçlarınız varsa, korkmayın. Çünkü kamu bankaları sizin siciliniz ne olursa olsun 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı vererek, tüm borçlarınızı kapatacak. 100.000 TL kredi ödemesi yapıldığında sadece banka borçları değil, banka kurumlara olan senet borçlarınızı da kapatmak için bu kredileri ödeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle kamu bankalarına verdiği bu talimat ile ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunulacağı söyleniyor. Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında, başvuru yapacak olan kişilere, bankalar 3 ay ertelemeli ve 100.000 TL kredi verecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu krediler için başvuru ekranı açacak...





Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Şartlarını Yayınladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan 100.000 TL borç kapatma kredilerinde bankalar kredi notuna bakmadan onay verecek. Yalnız bankaların istediği bazı önemli şartlar var. 100.000 TL borç kapatma kredisi verildiği zaman, bankalardan kredi alacak kişiler maalesef bu kredilerde ellerine nakit para alamayacaklar. Bankalar tüm ihtiyaç kredisi, kredi kartı, KMH borcu gibi borçlarınızı hesaplayacak ve bankalara paraları göndererek, kapatma yazılarını isteyecektir. Ayrıca senet borçlarınızın da ilgili kurum veya şirketten borç kapatma kağıtları istenerek, şirketin veya kurumun hesabına bu borç ödenecek. Bankadan bu şekilde kredi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ayrıca emekli olan kişiler, emekli maaşlarının üzerinden başvuru yaparak kredi kullanabilecek. Bu yüzden eğer emekli maaşınız Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almıyorsanız, bu bankadan kredi alabilmeniz için maaş taşımalı 100.000 TL kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden açılacak olan borç kapatma kredisi başvuru ekranından işlem yapabileceksiniz. Bu kredilerde kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulanacak ve tüm borçlar tek bir bankada toplanacak. Kredi taksitlerinde ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli yapabildiğiniz gibi ayrıca taksit ödemelerinizi de 3 aydan aya yapabileceksiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi alacak olan kişilere, bu bankalardan hemen sonuç verilecek ve başvuru onayı alan kişiler, banka şubelerinden borç kapatma kredisini kullanabilecekler. Şartlar bankaların resmi internet sitelerinde yayınlanacak.

Kaynak:ilan365