Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizleri düşürmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Gündeme yönelik önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında faiz ve enflasyon ile ilgili net ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı teşvik ederek, turizmi destekleyerek ülkeye döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştirdiklerini belirtti.

"Gelişmiş ülkelerden çok daha iyi durumdayız"

İhracatın her ay rekor kırarak güveni boşa çıkarmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Enerji fiyatlarındaki fahiş artışların ithalatımızdaki bozulmayı bir kenara bıraktığımızda cari fazlaya geçtiğimizi söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkelerinin tamamında ödemeler dengesinde ağır sancılar yaşanırken biz hepsinden daha iyi durumundayız. Bu ülkelerin merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelirlerin yüzde 40'ına dayandı.

"Faizleri düşürmeye devam edeceğiz"

Kimse bizden şunu beklemesin; bu iktidar faizi artırmayacaktır; tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. En büyük hassasiyetimiz istihdamı koruyarak, insanlarımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmak. Benim derdim bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla buna eğer özel sektör bankaları da dahil olursa düşük faizle sağladığı krediyle yatırıma gitsin. Bununla istihdam sağlayalım, üretimi, ihracatı arttıralım ve bununla büyümeyi sağlayalım. Bu oldukça işsizlik de daha da azalacaktır. Çin ve Japonya'nın parasal genişlemeye, faiz indirime gitmelerinin paralarına bilinçli olarak değer kaybettirmelerin sebebi bu fırtınadan kaçma çabasıdır.

"Önümüzdeki yılın ilk aylarında somut faydaları göreceğiz"

Bütçe gerçekleşmelerimiz pek çok alanda yaptığımız, ciddi vergi indirimleri ve enerji ödemeleri kaynaklı kimi sapmalara rağmen gayet iyi durumdadır. Hemen yanıbaşımızda bir sıcak çatışma patlak vermeseydi, salgın sonrası bu aylarda her kesimden insanımız programımızın somut faydalarını hayatlarında görmeye başlayacaktır. Biraz gecikmeyle inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu noktaya geleceğiz."

Ensonhaber