Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yüzde 20'ye düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan toplantıdan sonra kameraların karşısına geçti.

Birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Enflasyonun düşüşünü hep birlikte göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En ciddi sıkıntımız enflasyonu, yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık.

Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz. Mali disiplinden taviz vermedik.

Hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere tüm imkanlarımızı kullanacağız.

"Enflasyonun yüzde 20'ye düşeceği bir program uygulayacağız"

Enflasyonda yüzde 20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız. Kur Korumalı Mevudat ve katılım hespalarını yıl sonuna kadar uzatıyoruz. Tüm kesimleri finanasal oalrak destekleyeceğiz." dedi.

Ensonhaber