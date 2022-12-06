Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" dedi. "Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını" vurgulayan Erdoğan, dün açıklanan enflasyon verilerine değinerek "İyileşme şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir" dedi.

EKONOMİ 06.12.2022, 17:00 06.12.2022, 16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Asgari ücret hakkında Erdoğan, "İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" diye konuştu. Erdoğan ayrıca terörle mücadele konusuna da değinerek "Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve alacağız" dedi.

SON DAKİKA: ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' MESAJI: MASADA BU KONULAR VAR
Erdoğan, milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için görüşmeler başlamadan önce konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. İşçi ve işverenlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" ifadelerini kullandı. Erdoğan çalışma hayatında çözülecek sorun olmadığını vurgularken ayrıca "Asgari ücret gibi konularda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var, onları da süratle bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMA HAYATINDA ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUN YOK"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TİSK yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Geçmişte sıkıntılar yaşamış bir ülkeyiz. Ülkemize ağır maliyetler olmuştur. İktidara geldiğimiz günden beri çalışma hayatında adaleti elden bırakmayarak orta yolu bırakmaya gayret gösterdik. İşverenlerimiz de çalışanlarımız gibi bu durumu en yakın şahididir.

İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık. TİSK sadece açıklama yapan bir kurum olmaktan çıkmıştır. Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını gördük, yaşadık.

Dikkat çekmek istediğim husus Türkiye'nin son 10 yılda siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Bu süreçte elbette bedeller ödedik. En basitinden dünya milli gelir sıralamasında bugün bulundurduğumuz yerin iki kat üstüne ulaşacakken bira daha sabretmek durumunda kaldık.

ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ! "DAHA MAKUL BİR YERE GELECEK"
Dün açıklanan enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşından sonra, şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir.

2018 Ağustos'unda ülkemiz 'ekonomiyi yok etme' tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı.

"TERÖRÜ SURİYE'NİN KUZEYİNDE BİTİRİYORUZ"
Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil, kaynağında bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve alacağız.

Güney sınırları terör örgütleriyle kuşatılan, AB'den tamamen siyasi sebeplerle dışlanan, Batı'nın örtülü teknoloji ambargosuna maruz bırakılan, Doğu'sunda ve Kuzey'inde fiili savaşlar yaşanan, Akdeniz ve Ege'de suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir.

ASGARİ ÜCRETTE 'FEDAKARLIK' VURGUSU
İşverenlerimizden ülkemizin bu tarihi dönüm noktasında daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum ve cari fazlayla büyümemizi daha fazla artırmayı hedefliyoruz.

Asgari ücret gibi konularda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularıımz var, onları da süratle bitireceğiz.

Mynet

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