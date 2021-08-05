Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber özel yayınında gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME YAKALAYACAĞIZ"

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye'nin yukarı doğru önemli bir ivme yakaladığına vurgu yapan Erdoğan, "Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız." dedi.

"ENFLASYON, AĞUSTOS AYI İLE BİRLİKTE DÜŞECEK"

Enflasyonla ilgili de konuşan Erdoğan, önümüzdeki aylardan itibaren düşüşün yaşanacağını belirterek şunları söyledi:

"Enflasyona gelince, özellikle şu anda ağustos ayını geride bıraktığımızda, enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonunun daha yukarı çıkması mümkün değil.

Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustosta düşük enfasyona geçeceğiz."