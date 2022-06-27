Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete zam yapılacağı müjdesini verdi. Erdoğan, kamu çalışanları ve emeklilere enflasyon farkının verileceğini açıkladı.

Erdoğan açıklamasında, ''Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. " dedi.

ÇALIŞANIMIZIN VE EMEKLİMİZİN HAYAT PAHALILIĞININ ALTINDA EZİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Erdoğan sözlerinin devamında "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." ifadelerini kullandı.

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayırca, Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini açıkladı.