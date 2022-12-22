Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücrette yine ara düzenleme yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret belirleme toplantısında konuştu.

Erdoğan, 5 bin 500 lira olan asgari ücreti net 8 bin 500 liraya yükselttiklerini duyurdu.

"Ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız"

Geçmiş dönemde yaptıkları ara zammı anımsatan Erdoğan, ihtiyaç oluşması halinde benzer adımı tekrar atabileceklerinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız." dedi.

Söz konusu açıklamasında Erdoğan, şunları söyledi:

"Enflasyonu yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız"

"Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız.

"Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak..."

Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken, hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik.

Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak, geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız.

"Hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz"

Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz."

Ensonhaber