Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor.

BİLİŞİM ALANINDA GİRİŞİMCİ KREDİSİ VERİLECEK

Peş peşe müjdeler açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilişim başta olmak üzere, çeşitli alanlarda yeni istihdam projelerini hayata geçiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi) Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projemizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu gazi mekana hoş geldiniz.

Son yıllarda gelişen teknoloji vatandaşlarımızın işini de kolaylaştırdı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

YENİ İSTİHDAM PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil dünyada da nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı Bilişim başta olmak üzere, çeşitli alanlarda yeni istihdam projelerini hayata geçiriyoruz. Hızla değişen teknolojinin günümüzde var olan bir çok mesleğin yerine yenilerini ikame edeceğinin farkındayız.

İleri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Eğitim alan mezunların sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Yakın gelecekte günümüzde var olan mesleğin yerine yenilerinin ikame edileceğinin farkındayız.

Araştırma geliştirme merkezleri, teknoparklarla tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik. 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Geleceğin mesleği sayısını 25'ten 100'e çıkardık. İş başı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik.

5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim, cari fazla yoluyla büyüme. Nitelikli iş gücünü artırma gayesiyle 2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemiz bu anlayışla ortaya çıktı. Portala kayıt yaptıran vatandaşımız 33 iş kolundan birini seçerek sistemdeki 216 eğitime dahil olabiliyor. Gördüğü ilgi sebebiyle projemizi devam ettirme, sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.

5 AYRI BAKANLIĞIMIZ DESTEK VERİYOR

HMB bünyesinde başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığımız destek veriyor. 20 bine yakın gencimizin ölçme, değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Teknolojinin durduğunuzda geri kaldığınız alan olduğunu unutmadan eğitim programlarını sürekli yeniliyoruz. Ülkemizin 81 iline yayılan merkezlerimiz gençlerimize istihdam alanında da rehberlik etmeye başladı. Mesleki yeterlilik kurumumuz da proje kapsamındaki iş kollarında kendini geliştiren gençlerin mesleki belgelendirme süreçlerinde yer alıyor. Verilen emek ve kazanılan becerilerin belgelendirilmesini temin ediyoruz.

İKİ KATINA ÇIKARMA KARARI ALDIK

Özel sektörümüzü temsilen TOBB projemize paydaş olarak katılmıştır. Birliğimiz yardımcı ve yazılımcı istihdamı sağlayacak sektörlerden projede kayıtlı gençlerimizle buluşturulmasına aracılık ediyor.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin aralarında olduğu 237 şirketin arasında açılan iş ilanlarına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı. 1 milyon yazılımcı istihdamı programına destek verenlere teşekkür ediyorum. Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projemizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.

Medeniyet bu. İlmi Anadolu'ya tüm annelerimizin babalarımızın babalarına yaygınlaştırmayı hamdolsun biz gerçekleştirdik. Teknoloji alanındaki girişimlerin ülkemizin ekonomik alanındaki büyümesinin milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim şirketlerine bakarak görebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda başarı örneklerini ülkemize birlikte kazandıracağız. Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlamasıdır.

TEKONOLİYE 4 MİLYARLIK DESTEK! MÜJDELERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Hiçbiri önümüzdeki fırsat ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmemize mani değildir. Milletimizin bu alandaki heyecanını gayretini desteklemek için müjdelerimizi paylaşmak istiyorum.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılımı, blok zincir, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğindeki firmaları destekleyeceğiz.

1 milyar lira kefalet limitli KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını istiyoruz.

Veri merkezi sektörümüzü geliştirmek, bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması yapıyoruz.

Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme merkezlerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Demek ki isabetli işler yapıyoruz.

Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.

Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanında girişimlere 6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi vereceğiz.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin lira olan prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.

Süperhaber