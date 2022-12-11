CHP’li Akın derledi: 2022’de enerji faturaları dört kat arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji faturalarının 2022 yılında iki buçuk kattan fazla arttığını kaydederek yüzde 84 oranındaki resmi enflasyona dikkat çekti. Sanayideki artışsa dört kat.

EKONOMİ 11.12.2022, 12:31
CHP’li Akın derledi: 2022’de enerji faturaları dört kat arttı

CHP’li Ahmet Akın, 2022 yılının bitmesine üç hafta kala, yıl içinde enerji fiyatlarına yapılan zamları derledi. Akın, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Elektrik konut tarifesine yıl içinde üç defa, sanayi tarifesine ise dört defa zam yapıldı. Konut tarifesine 1 Ocak 2022 tarihinde yapılan Cumhuriyet tarihinin en zammıyla düşük kademe yüzde 52, yüksek kademe yüzde 100 oranında zamlanırken sanayi tarifesine ise yüzde 100 oranında zam yapıldı. 1 Nisan 2022 tarihinde sanayi tarifesine yüzde 20 oranında bir zam daha yapıldı. 1 Haziran 2022 tarihinde konut tarifesine yüzde 15, sanayi tarifesine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

- Son olarak 1 Eylül 2022 tarihinde konut tarifesine yüzde 20, sanayi tarifesine ise yüzde 50 oranında bir zam daha yapıldı. Buna göre konut tarifesi düşük kademede yüzde 89,5, yüksek kademede 184,2 oranında zamlanmış oldu. Sanayi tarifesindeki zam oranı ise yüzde 433 oldu. 2022 yılında tarımsal sulama tarifesine yapılan üç zamla artış yüzde 142,5 oldu.

Yıl içinde dört zam
- Doğalgazda 2022 yılında tüm abone türlerinde toplam dört defa zam yapıldı. 1 Ocak 2022 tarihinde doğalgaz konut tarifesi yüzde 25, doğalgaz sanayi tarifesi yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Nisan 2022’de konut tarifesi yüzde 35, sanayi tarifesi ise tekrar yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Haziran 2022’de konut tarifesine yüzde 30, sanayi tarifesine ise yüzde 10 oranında zam yapıldı.

- Son olarak 1 Eylül 2022 tarihinde konutlarda yüzde 20,4, saniyede ise yüzde 50,8 oranında zam yapıldı.  Doğalgaza yıl içinde yapılan dört zamla konut tarifesi yüzde 164 oranında arttı. Benzer şekilde, 2022 yılı içinde yapılan zamlarla sanayi doğalgaz tarifesi ise yüzde 273 oranında artış gösterdi. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yapılan yüzde 49,5 oranındaki zamla 2022 yılında yapılan zam yüzde 261’e çıkmış oldu. 1 Eylül’de yapılan zamla birlikte Karadeniz’de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra konut tarifesinde 11, sanayi tarifesinde ise 15 kez zam yapılmış oldu.

- Enerji faturalarındaki zam yağmuru mutfak tüplerini de vurdu. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 2022 yılı içerisinde defalarca zamlandı. 1 Ocak 2022 tarihinde 238 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı yıl içinde yapılan zamlarla 326 liraya yükseldi. Buna göre 2022 yılı içinde 12 kilogramlık mutfak tüpü yaklaşık yüzde 37 oranında zamlanmış oldu.

- 2022 yılında zam şampiyonu enerji faturaları oldu. Elektriğe konutlarda 3 defa yapılan zam, faturaların yüzde 184’e kadar artmasına neden oldu. Doğalgazda ise yapılan dört zamla faturalardaki artış yüzde 164’e çıktı. Başka bir deyişle 2022 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları 2,5 kattan fazla arttı. Resmi enflasyonun yüzde 84 olduğu bir dönemde enerjiye yapılan her zam, enflasyonu daha da artırıyor.

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