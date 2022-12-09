CHP'den yeni asgari ücret teklifi

2023 asgari ücret zam teklifini daha önce 10 bin lira olması gerektiğini açıklayan CHP, teklifinde 128 lira daha artış yaptı.

EKONOMİ 09.12.2022, 17:28
CHP'den yeni asgari ücret teklifi

Milyonların merakla beklediği asgari ücret güncellemesi için pazarlıklar başladı.

Ücretin belirlenebilmesi adına, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İkinci toplantının 14 Kasım günü yapılması beklenirken, sendikalar ve siyasi partilerden asgari ücret senaryoları geliyor.

TÜRK-İŞ kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 TL olduğunu belirtirken, DİSK 13 bin 200 TL ile masaya oturuyor.

CHP asgari ücretin 10 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savunurken, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bir teklif daha ortaya attı.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, şu ifadeleri aktardı;

"Şu anki 5 bin 500 TL asgari ücretle ocak ayında 4 bin 253 TL olan asgari ücrete göre 162 kilo daha az pirinç, 350 kilo daha az patates, 252 kilo daha az bulgur, 25 kilo daha az tavuk eti, 147 kilo daha az domates alabiliyor. Buradan ise şu sonuç çıkıyor; 4 bin 253 TL alım gücü olarak 5 bin 500 TL'den daha yüksek.

"İşçinin cebine bile girmeden eriyip gitti"
Türkiye'de 2022 yılı için asgari ücret önce 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti. Belirlenen 4 bin 253 TL asgari ücret, yeni yılın ilk günü itibariyle faturalara, benzine, motorine, ekmeğe, pirince, ete, süte, sebzeye gelen zamlarla birlikte daha işçinin cebine bile girmeden eriyip gitti. Israrlı çağrılarımıza ve sendikaların da talepleri ile birlikte asgari ücrete iktidar bu yıl için 2'nci kez zam yapmak zorunda kaldı. Asgari ücrete, temmuz ayında yüzde 29,32'lik bir zam yapıldı. Asgari ücret, 4 bin 253 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu sürede asgari ücrete aradaki resmi enflasyon rakamı yüzde 42,35'in tamamı yansıtılmadı.

"En az 10 bin 128 TL olmalıdır"
2'nci 6 aylık dilimdeki 5 ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 14,04 bunun da ücretlere yansıtılması gerekir. Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 68 yılsonu enflasyon beklentisinin ve büyüme hızının da hesaba katılarak yeni asgari ücretin bu esaslar çerçevesinde hesaplanması gerekir. Bizim hesaplarımıza göre hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam hem de bu yılın 2'nci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretlinin kaybı hem de yılsonu enflasyon beklentisi ile son çeyrek büyüme oranı dikkate alındığında partimiz adına 2023 yılı için asgari ücret teklifimiz; en az 10 bin 128 TL olmalıdır.

"Vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir"
Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir. Vergi dilim matrahları geçmişten gelen eksik hesaplamaları giderecek şekilde yeniden güncellenmelidir. İşverenlerimiz de bu süre içerisinde desteklenmeli; işverenlere verilen yüzde 5'lik SGK prim desteği yüzde 10'a yükseltilmelidir. Yüzde 10'a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücretliye de yansıtılmalıdır. Asgari ücret belirlenirken resmi enflasyon verilerinin dışında büyüme oranları da göz önüne alınmalı, ekonomik büyümeden asgari ücretliye de pay verilmelidir."

Ensonhaber

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