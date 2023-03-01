Ceza yağdı: Bakanlıktan ikinci el otomobil satışına denetleme
Ticaret Bakanlığı, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden 36 işletmeye 15 milyon 905 bin lira idari para cezası kesti.
Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.
Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.
Uymayanlara ceza yağdı
Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara yönelik, 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında, ocak ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Denetimler sürecek
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere devam edileceği bildirildi.
İllere göre cezalar
Bakanlık tarafından para cezası uygulanan işletmelerin illere göre dağılımı ise şu şekilde açıklandı:
İzmir’de 6 işletmeye toplam 3.271.050 TL
Ankara’da 6 işletmeye toplam 2.974.920 TL
Samsun’da 1 işletmeye toplam 3.495.692 TL
İstanbul’da 4 işletmeye toplam 927.350 TL
Kayseri’de 2 işletmeye toplam 934.025 TL;
Bursa’da 2 işletmeye toplam 886.900 TL
Konya’da 2 işletmeye toplam 710.400 TL
Erzurum’da 3 işletmeye toplam 656.790 TL;
Kocaeli’de 2 işletmeye toplam 523.500 TL
Balıkesir’de 2 işletmeye toplam 400.000 TL
Antalya’da 2 işletmeye toplam 400.000 TL
Sakarya’da 1 işletmeye toplam 300.000 TL
Eskişehir’de 1 işletmeye toplam 200.000 TL
Denizli’de 1 işletmeye toplam 124.500 TL
Manisa’da 1 işletmeye toplam 100.000 TL
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