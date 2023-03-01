Ceza yağdı: Bakanlıktan ikinci el otomobil satışına denetleme

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Uymayanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara yönelik, 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında, ocak ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Denetimler sürecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere devam edileceği bildirildi.

İllere göre cezalar

Bakanlık tarafından para cezası uygulanan işletmelerin illere göre dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

İzmir’de 6 işletmeye toplam 3.271.050 TL

Ankara’da 6 işletmeye toplam 2.974.920 TL

Samsun’da 1 işletmeye toplam 3.495.692 TL

İstanbul’da 4 işletmeye toplam 927.350 TL

Kayseri’de 2 işletmeye toplam 934.025 TL;

Bursa’da 2 işletmeye toplam 886.900 TL

Konya’da 2 işletmeye toplam 710.400 TL

Erzurum’da 3 işletmeye toplam 656.790 TL;

Kocaeli’de 2 işletmeye toplam 523.500 TL

Balıkesir’de 2 işletmeye toplam 400.000 TL

Antalya’da 2 işletmeye toplam 400.000 TL

Sakarya’da 1 işletmeye toplam 300.000 TL

Eskişehir’de 1 işletmeye toplam 200.000 TL

Denizli’de 1 işletmeye toplam 124.500 TL

Manisa’da 1 işletmeye toplam 100.000 TL