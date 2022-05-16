ÇAYKUR çaya yüzde 43 zam yaptı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hamle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Artvin Uluslararası Havalimanı açılışında 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çayda geçtiğimiz yıl 3,87 lira olan alım fiyatını yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkararak geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalama yaş çaya yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liraya çıkardıklarını açıkladı.

Yaş çaya yapılan zammın ardından gözler kuru çaya yapılacak zamda idi. Çay üreticilerinin özel sektöre düşük fiyatla çay satışının da önüne geçilmesine olanak sağlaması beklenen ve tüm yaş çay üreticilerinin merakla beklediği kuru çay zammının da ÇAYKUR tarafından yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

ÇAYKUR'un yaş çay zammının ardından kuru çaya %43,7 zam yaptığı öğrenildi.

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